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تعليم

قبل اجتماع الأعلى للجامعات غدا.. ننشر مطالب طلاب الفرق النهائية خوفا من كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

يعقد غدا المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري والذي سيتناول خلاله آليات إجراء الامتحانات الفرق النهائية بالجامعات، وذلك برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس. 


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وفي سياق متصل رصد موقع "صدى البلد"، آراء الطلاب حول الامتحانات واهم مطالبهم خلال هذه الفترة.

وقال محمد سعيد طالب بجامعة القاهرة، إنه يتمنى أن يكون هناك تنظيم في الجامعات أثناء دخول وخروج الطلاب حتى لا يتكرر مشهد التكدس بين طلاب الثانوية العامة في الجامعات، مؤكدا حرص الطلاب على ألا يعرضوا أنفسهم لخطر الإصابة بكورونا.

بينما قالت مروة حمدي طالبة بجامعة عين شمس، أنها كانت تتمنى لو أن يتراجع المجلس الأعلى للجامعات في قراره بإجراء الامتحانات واستبدالها بأبحاث مثل ما تم تطبيقه على طلاب فرق النقل ، مشيرة إلى أنها تطالب بأن يكون وقت الامتحان ليس طويلا وأن تكون الأسئلة سهلة على الطلاب ومباشرة ولا تحتاج لوقت طويل من التفكير.

وأضاف محمود رجب، أنه يطالب بأن تكون الجامعات علي أتم الاستعداد لتقديم الرعاية والإجراءات الوقائية للطلاب ويقومون بحملات لتوعيتهم قبل بدء الامتحان وتسمح للمرضى بالغياب حتى لا ينتشر كورونا بين الطلاب، مطالبا بأن يكون هناك اخصائيين للحد من التوتر بين الطلاب بسبب الامتحانات وكورونا.   

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات، سيتناول كافة الإجراءات وآليات انعقاد امتحانات طلاب الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني، وذلك للالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية الطلاب من كورونا.

واوضح في تصريح للموقع صدى البلد، أن الإجراءات التي يتتبع للوقاية في الامتحانات تتضمن التباعد الاجتماعي بين الطلاب وعدم وجود أعداد كبيرة داخل اللجان بالإضافة إلى إجراء عمليات التعليم بشكل مستمر قبل بدء الامتحان وبعد انتهائه بالإضافة إلى التزام جميع الطلاب والعاملين والمشرفين على الامتحانات والأساتذة باتباع إجراءات الوقاية.

واضاف أنه ليس هناك أي نية في الوقت الحالي بإلغاء امتحانات الفرق النهائية، وما يتداول البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي أكاذيب لا بد من عدم انسياق الطلاب ورائها.


وأشار المصدر إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سبق وأن وجه رؤساء الجامعات بوضع جداول وتصورات مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية، والتي من خلالها يتم تحديد الإجراءات الوقائية التي ستتخذ لحماية الطلاب خلال الامتحانات. 


وكان قد قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أنه تم تغيير موعد الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات بناء على قرار من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ليكون الثلاثاء المقبل بدلا من انعقاده اليوم السبت.

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