على منصة كتبنا: قبلة رحيل رواية جديدة للكاتب عبدالرحمن غنام

صدر عن منصة كتبنا حديثا رواية "قُبلة رحيل" للكاتب عبدالرحمن غنام، يحمل الكتاب بين طيّاته موسوعة من المشاعر الصّادقة والتي أدرجها الكاتب بأسلوبٍ سلس يسهل على القارئ فهمها لبساطةِ أسلوبها بالرّغم من عمقها، اعتمد الكاتب على التّنويع في الأساليب والمواضيع فترى القارئ يقرأ الكتاب دفعةً واحدة دونَ مللٍ أو كلل.





لوهلةٍ يظنّ القارئ أنّ الكاتب قد اقتبس حياته ليدوّنها بين السّطور والكلمات، وجعل الكاتب من الفراق فكرةً رئيسيّة لما خلّفه موتُ أبيه من حزنٍ في قلبه، لم تقتصر كتابته على الفراق بل نوّع في الكتابة بين الحياة والحبّ والرحيل والكثير من القصص الأخرى.



