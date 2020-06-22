رئيس نادي النجوم: اللجنة الخماسية مستفيدة من استكمال الدوري هذا الموسم





وقال "الطويلة" في تصريحاته ببرنامج الملعب مع شلتوت والذي يُذاع على قناة الحدث اليوم، أن الطرف الأول وهو النادي الأهلي النادي الوحيد المستفيد مع إستكمال الدوري الممتاز ، حيث أن الشركة الراعية ترهن حقوق النادي بعودة الدوري وهذا حقة الشرعي في الدفاع عن حقوق ناديه.



وأكمل "الطويلة" أن على الإتحاد المصري لكرة القدم في حال إلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم أن يعوض النادي الأهلي وجميع الأندية التي ستتسبب في الخسائر بسبب عقود الرعاية ، وذلك بدلًا من الخسائر الكبيرة التي ستتكبدها جميع الأندية إذا تم إستئناف الدوري بجميع درجاته.



وأعلن "الطويلة" أن المستفيد الثاني مع إستكمال الدوري هي اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ، حيث سيضطر الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الى تجديد مدة أخرى للجنة التطبيع من أجل إنجاز أعمالهم التي تم التكليف بها من مراجعة النظام الأساسي للإتحاد المصري لكرة القدم وإجراء إنتخابات إتحاد الكرة.



وقال "الطويلة" أن إستئناف الدوري بجميع درجاته سيُبقي على اللجنة الخماسية لفترة أخرى من أجل الإنتهاء من إعداد جداول ومباريات الدوري بجميع درجاته ومباريات كأس مصر بكافة الإجراءات الإحترازية الطبية ، حيث أن المدة الرسمية للجنة الخماسية بالإتحاد المصري لكرة القدم لم تتعدى الشهر طبقًا لخطاب تكليف الإتحاد الدولي لكرة القدم.



وإختتم "الطويلة" أنه إذا تم تمديد فترة لجنة التطبيع لفترة أخرى سيكون إتحاد الكرة المصري هو أولى الإتحادات في العالم الذي تمتد مدة التكليف لأكثر من مرة ، حيث أن جميع الدول التي طُبقت عليهم لجنة التطبيع لم تستمر سوى سنة واحدة فقط.

كشف محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، أن هناك طرفين فقط مستفيدين من إستكمال الدوري الممتاز هذا الموسم والذي توقف منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.