متخصص: إشادة القبائل بدعم مصر تصب في خانة وعي الشعب الليبي وموقف مصر.. فيديو

أكد أشرف العشري الكاتب متخصص في الشأن الليبي، أن موقف القبائل الليبية الأخير وإشادتهم بدعم مصر للشعب الليبي تصب في خانة وعي الشعب الليبي وموقف مصر، مشيرا إلى أن هناك ثبات وقوة للحفاظ على الأمن القومي الليبي في المقام الأول.





وأضاف العشري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأن"، المذاع عبر شاشة "اكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، أن هناك رغبة مصرية في تفعيل مبادرة القاهرة، لافتا إلى أن الإشادة الليبية من قبل البرلمان الليبي والقبائل هى رسائل للمجتمع الدولي بأن مصر العنوان الرئيسي للأزمة في ليبيا.





وتابع الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، أن الطرح المصري من خلال إعلان القاهرة يمثل حلا كاملا وشاملا للأزمة في ليبيا، مستدركا أن مصر تسعى لحفظ الأمن الليبي والعربي.





وأكمل الكاتب، أن هناك إجماع دولي أن المبادرة المصرية تفتح الطريق لحل كامل للازمة الليبية، لافتا إلى أن هناك قوة دولية ترى أن القاهرة في يدها مفتاح الحل.