نقطة نظام آخر أعماله.. الشاعر راؤول يحتفل بكتابة أكثر من ٥٠ أغنية وطنية واجتماعية

احتفل الشاعر أحمد حسن راؤول بكتابته أكثر من ٥٠ عمل وطني واجتماعي وديني قدمهم خلال ٥ سنوات مع عدد من المطربين والمطربات المختلفين مابين اغاني رسمية لاحتفالات ومؤتمرات وطنية و أغاني خاصة واعلانات . المطربينأغاني





"بحاول -على قد ما اقدر- ان كل عمل فني اقدموا للناس يكون بيحمل ولو رسالة بسيطة ممكن تغير حياة انسان" وكان أحمد حسن راؤول قد كتب على صفحته الشخصية عام ٢٠١٥ قبل دخوله عالم الاحتراف:





وهذا ما جعل أحمد حسن راؤول، يذكر اعماله ذات الطابع الوطني والديني والإجتماهي تأكيدا لما وعد به الجمهور منذ ٥ سنوات.





يذكر أن أخر أعمال راؤول الوطنية كانت اغنية نقطة نظام التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة دعما للظروف الحالية وقام بغناءها اطفال كرسالة للأهالي والمواطنين.