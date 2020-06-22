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فن

نقطة نظام آخر أعماله.. الشاعر راؤول يحتفل بكتابة أكثر من ٥٠ أغنية وطنية واجتماعية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:36 م
الشاعر راؤول
الشاعر راؤول
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سعيد فراج
احتفل الشاعر أحمد حسن راؤول بكتابته أكثر من ٥٠ عمل وطني واجتماعي وديني قدمهم خلال ٥ سنوات مع عدد من المطربين والمطربات المختلفين مابين اغاني رسمية لاحتفالات ومؤتمرات وطنية وأغاني خاصة واعلانات . 

وكان أحمد حسن راؤول قد كتب على صفحته الشخصية عام ٢٠١٥ قبل دخوله عالم الاحتراف: "بحاول -على قد ما اقدر- ان كل عمل فني اقدموا للناس يكون بيحمل ولو رسالة بسيطة ممكن تغير حياة انسان"

وهذا ما جعل أحمد حسن راؤول، يذكر اعماله ذات الطابع الوطني والديني والإجتماهي تأكيدا لما وعد به الجمهور منذ ٥ سنوات. 

يذكر أن أخر أعمال راؤول الوطنية كانت اغنية نقطة نظام التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة دعما للظروف الحالية وقام بغناءها اطفال كرسالة للأهالي والمواطنين.
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