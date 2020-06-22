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بـ 35 مليون جنيه .. الخشت يفتتح تجديدات مستشفى الباطنة بقصر العينى

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:55 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة
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فرح علاء الخولي
افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، تجديدات مستشفى الأمراض الباطنة بقصر العينى؛ بعد تطويرها ورفع كفاءتها وفق أحدث الوسائل والنظم بتكلفة تقدر بـ 35 مليون جنيه، ضمن خطة جامعة القاهرة فى تطوير مستشفياتها الجامعية، وحضر الافتتاح عميدة كلية طب قصر العينى ومدير المستشفيات الجامعية ومدير المستشفى.
 
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الجامعة كانت تسابق الزمن للانتهاء من تجديد ورفع كفاءة مستشفى الأمراض الباطنة، بعد أن عانت المستشفى من الإهمال لعقود طويلة، بالرغم من إنشائها منذ أكثر من 100 عام، بدون تطوير إلا نادرًا مثل تجديد الواجهة عام 1993 لتقريب لون وشكل واجهتها المعماري مع مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوي".

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن تطوير المستشفيات الجامعية من أهم المشروعات التي تنفذها الجامعة وفي سباق مع الزمن لإنجازها وفق برامج زمنية محددة بإعتبارها الملاذ الآمن لقطاعات عديدة من المرضى، تحت توجيه القيادة السياسية برفع مستوى الخدمة الطبية في مصر كلها.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل في كافة الاتجاهات حيث تم العمل على إعادة هيكلة مبنى الاستقبال والطواريء بمستشفى قصر العينى مرة أخرى، وإعادة تصميمه وفق مواصفات عالمية، موضحًا أن تكلفة المشروع من حيث التطوير وإعادة الهيكلة والبناء والتشطيبات وشراء الأجهزة بلغت حوالى 280 مليون جنيه.

وأضاف أن إدارة الجامعة تقوم الان أيضا باستكمال مستشفى ثابت ثابت والتي تحتاج تمويل حوالي 400 مليون جنيه لاستكمال 90% من الأعمال الناقصة، فضلا عن المشروع الكبير لتطوير مستشفيات قصر العيني مع الجانب السعودي، وتطوير مركز السموم والإدمان ومستشفى الملك فهد ومستشفى الطلبة.
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