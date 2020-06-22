أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تحميل مئات الإيموجي الشبيهة بك وأصدقائك على واتساب.. ونماذج هواتف آيفون 12 تكشف اختفاء Max

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:













معالجات 5 نانومتر.. نماذج هواتف آيفون iPhone 12 تكشف اختفاء Max | صور

كشفت تسريبات جديدة أن هواتف iPhone 12 ستحتوى على معالجات A14 Bionic إلى جانب مودم Snapdragon X60 5G، حيث ستكون أول هواتف ذكية تستخدم هذه التقنية من التصنيع في سوق الهواتف الذكية، كما سيتم البدء في شحنها بالمعالجات هذ الشهر.





لمنافسة يوتيوب .. موقع Spotify للموسيقى يضيف مقاطع الفيديو

كشفت تسريبات أن أكبر موقع للأغانى والمقاطع الموسيقية Spotify سيقوم بأكبر تغيير له على الإطلاق، حيث سيقوم بإضافة الفيديو على قوائم تشغيل مقاطع الموسيقى الخاصة به.



