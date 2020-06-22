أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تحميل مئات الإيموجي الشبيهة بك وأصدقائك على واتساب.. ونماذج هواتف آيفون 12 تكشف اختفاء Max

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
يعتبر تطبيق سناب شات Snapchat من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعى تفاعلا بين المستخدمين بسبب نوعية الفلاتر وكثرة الخاصيات المسلية والمبتكرة التى يطلقها التطبيق.
كشفت تسريبات جديدة أن هواتف iPhone 12 ستحتوى على معالجات A14 Bionic إلى جانب مودم Snapdragon X60 5G، حيث ستكون أول هواتف ذكية تستخدم هذه التقنية من التصنيع في سوق الهواتف الذكية، كما سيتم البدء في شحنها بالمعالجات هذ الشهر.
كشفت تسريبات أن أكبر موقع للأغانى والمقاطع الموسيقية Spotify سيقوم بأكبر تغيير له على الإطلاق، حيث سيقوم بإضافة الفيديو على قوائم تشغيل مقاطع الموسيقى الخاصة به.