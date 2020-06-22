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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تحميل مئات الإيموجي الشبيهة بك وأصدقائك على واتساب.. ونماذج هواتف آيفون 12 تكشف اختفاء Max

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:02 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


يعد تطبيق المراسلة الأشهر WhatsApp  واتسآب هو أكثر تطبيق يشغل الكثير من التواصل والتفاعل الاجتماعي، ومن ضمن الوسائل التى نستخدمها،  للتعبير عن المحادثة بشكل أقوى من الكلام هى الصور والرموز التعبيرية مثل emojis الإيموجى. 


يعتبر تطبيق سناب شات  Snapchat من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعى تفاعلا بين المستخدمين بسبب نوعية الفلاتر وكثرة الخاصيات المسلية والمبتكرة التى يطلقها التطبيق.


كشفت تسريبات جديدة أن هواتف iPhone 12 ستحتوى على معالجات A14 Bionic إلى جانب مودم Snapdragon X60 5G، حيث ستكون أول هواتف ذكية تستخدم هذه التقنية من التصنيع في سوق الهواتف الذكية، كما سيتم البدء في شحنها بالمعالجات هذ الشهر.
 

كشفت تقارير أن شركة آبل Apple  ستستخدم معالجاتها الجديدة ARM في تصنيع جهاز كمبيوتر iMac بالإضافة إلى لاب توب MacBook Pro، حيث سيتم الإعلان عنهم في مؤتمر مطورى آبل السنوى WWDC


كشفت تسريبات أن أكبر موقع للأغانى والمقاطع الموسيقية Spotify سيقوم بأكبر تغيير له على الإطلاق، حيث سيقوم بإضافة الفيديو على قوائم تشغيل مقاطع الموسيقى الخاصة به.  

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