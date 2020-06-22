بث مباشر من فعاليات سوق مهرجان كان السينمائي

بالرغم من إلغاء مهرجان كان السينمائي الدولي رسميا، إلا أن بعض أنشطته سوف تقدم بشكل استثنائي افتراضيا عبر شبكة الإنترنت.

وقد بدأ اليوم 22 يونيه سوق المهرجان الفرنسي الشهير والذي يستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر، ويشمل عشرات الفعاليات الهامة والمنتظرة.

ويتضمن سوق مهرجان كان بعض الأنشطة التي تهم السينما العربية، من بينها الكشف عن قائمة الـ101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية، التي يتم تسليط الضوء من خلالها على الأشخاص والمؤسسات المؤثرة والداعمة في صناعة السينما بالعالم العربي في السنوات الأخيرة، وسوف تكون متاحة عبر الموقع الرسمي لمركز السينما العربية.





في الوقت نفسه يرجح أن يتعان "كان" مع مهرجان فينيسيا السينمائي والذي أجل فعالياته بدوره إلى شهر سبتمبر المقبل، ويقدم مع مهرجان تورونتو عروضا لبعض الأفلام من اختياراته الرسمية.





أيضًا من بين أنشطة مركز السينما العربية الإعلان عن الفائزين بـجوائز النقاد للأفلام العربية في نسختها الرابعة، وجائزة الإنجاز النقدي، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من المشروعات خلال فعاليات السوق.