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محافظات

السر في كود الاتاحة.. كيف خططت سوهاج لتصبح صديقه لذوي الإعاقة؟

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:01 ص
خدمات ذوي الاحتياجات
خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج
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خالد رياض
بدأت محافظة سوهاج منذ عام 2018 وبالتزامن مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018 عام ذوي الإعاقة، بالسر في خطي جادة لأن تكون المحافظة صديقه لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأطلقت المحافظة المبادرة في ذلك التوقيت وسارت بخطى قوية لتطبيق كود الإتاحة المكانية، وتم منح ذوي الإعاقة قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة، وسعت المحافظة لدمج شباب ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم ليكونوا من العناصر المنتجة داخل المجتمع السوهاجى.


5 مشروعات لذوي الإعاقة في كل وحدة محلية

وأعلنت المحافظة في عام 2018 عن تخصيص 5 مشروعات صغيرة لذوي الإعاقة في كل وحدة محلية بقرى المحافظة، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب من ذوي الإعاقة وفي إطار مبادرة "سوهاج صديقة لذوي الإعاقة".


وأعلنت المحافظة في ذلك التوقيت عن رغبتها في دمج شباب ذوي الإعاقة ليكونوا من العناصر المنتجة داخل المجتمع السوهاجي والقضاء على البطالة، وأن تلك المبادرة سوف تساهم في توفير فرص عمل لهم.


وأعلن محمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بديوان عام محافظة سوهاج أن على من يرغب من ذوي الإعاقة وحتى سن 55 سنة التوجه إلى مسئول القروض بالوحدة القروية التابع لها، حيث سيتم استيفاء البيانات المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول علي القرض والبدء في تنفيذ المشروع.


تخصيص 1020 مشروعا لذوي الإعاقة

أعلنت محافظة سوهاج في عام 2019 عن تدشين مبادرة لتخصيص 1020 مشروعا صغيرا للأشخاص ذوي الإعاقة، بواقع 20 مشروعا بكل وحدة قروية، بخلاف المشروعات السابقة.


ورعت المحافظة توقيع بروتوكول بين المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة وجامعة سوهاج، وإعلان الجامعة "أول جامعة صديقة لذوي الإعاقة".


 وصممت المحافظة متحف سوهاج ليكون صديقا لذوي الإعاقة بعد أن تم فيه تطبيق نظام الإتاحة المكانية والمعلوماتية.


إلزام جميع الجهات بتخصيص أماكن لذوي الإعاقة

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2020 بإلزام جميع الجهات بالمحافظة بتطبيق كود الإتاحة المكانية للأشخاص ذوي الإعاقة بالشوارع والحدائق والمنشآت الحكومية.


وأكد "الفقي" أن الدولة تولي رعايتها الكاملة لذوي الإعاقة، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بإعلان عام 2018 عام ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج نجحت خلال السنوات الأخيرة فى أن تكون صديقة لذوي الإعاقة من خلال تطبيق كود الإتاحة لهم بالمباني والمصالح الحكومية، وإنشاء القومسيون الطبى الخاص بذوي الإعاقة، والذي يخدم أكثر من 3 ملايين معاق على مستوى محافظات الصعيد.


الجدير بالذكر أن الكود الهندسي لذوي الإعاقة يتطلب عدة بنود من أهمها "إنشاء الأرصفة بما لا يقل عرضها عن متر ممتد بدون موانع، ومرصوف بمواد خشنة منعا للانزلاق مع عمل منحدر في بداية الرصيف ونهايته، وفي مدخل الأماكن العامة، والحدائق، والتزام الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ضمن القانون 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصرى لتصميم الفراغات الخارجية، والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة".


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