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ديني

رمضان عبد المعز: نحمد الله على كثرة حفظة القرآن الكريم بين المصريين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:36 م
رمضان عبد المعز:
رمضان عبد المعز: نحمد الله أن كثير من المصريين يحفظون القرآن
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أمل فوزي
قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن  الله سبحانه وتعالى أمر عباده بترتيل وتدبر القرآن الكريم، وليس الحفظ، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم- لم يكن يحفظ القرآن الكريم.

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وأوضح «عبدالمعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين:« نحمد الله سبحانه وتعالي، على أن عددا كبيرا من المصريين يحفظون كتاب الله عز وجل».

وفي حلقة سابقة قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن الأشخاص الذين يَصلون رَحمهم كرد للجميل لا يعدون كذلك؛ لأن الواصل ليس كالمكافئ.

وأوضح «عبدالمعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "أي واحد فيكم فاكر إن بيصل رحمه لما ابن عمه زاره، فيرد الزيارة هذه ليست صلة رحم، وإنما تكون صلة الرحم عندما لا يدخل قريب لك منزلك، وأنت تبادر بزيارته".

وأضاف أن هناك مَن يخوضون في أعراض الناس، لما حد يخوض في عرض بنتك مثلًا، فتعفو وتصفح عنه، سيدنا أبو بكر صفح عن سيدنا مسطح الذي خاض في عرض ابنته السيدة عائشة رضي الله عنها، فصفح وكان يتصدق عليه".
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