رمضان عبد المعز: نحمد الله على كثرة حفظة القرآن الكريم بين المصريين

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بترتيل وتدبر القرآن الكريم، وليس الحفظ، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم- لم يكن يحفظ القرآن الكريم.
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وأوضح «عبدالمعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين:« نحمد الله سبحانه وتعالي، على أن عددا كبيرا من المصريين يحفظون كتاب الله عز وجل».
وفي حلقة سابقة قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن الأشخاص الذين يَصلون رَحمهم كرد للجميل لا يعدون كذلك؛ لأن الواصل ليس كالمكافئ.