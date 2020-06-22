AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير خارجية تركيا الأسبق يفضح أردوغان ويكشف سر أطماعه في ليبيا .. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:03 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
هاني حسين
قال يشار ياكيش وزير خارجية تركيا الأسبق، إن مشروع أردوغان التوسعي اعتمد على جماعة الإخوان الارهابية للسيطرة على مقدرات الدول العربية وإحياء المشروع العثماني .

وأضاف  يشار ياكيش في  تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تمكنت من إفشال  مشروع اردوغان وهذا سبب الكره الشديد الذي يكنه أردوغان لمصر .

وتابع :"  أردوغان لديه مشاكل داخلية ويهرب للخارج للتغطية على إخفاقها.. واردوغان دمر حلم الأتراك بالإنضمام  إلى الاتحاد الاوروربي".

وأكمل:"  اردوغان دمر الحياة السياسية ولم يعد هناك حقوق الإنسان في تركيا ولم يتبقى له إلا عمليات الشحن الداخلي فقط  وتصوير نفسه على انه منقذ لتركيا والاسلام".

ولفت :"  ما تقوم به تركيا في ليبيا هو تحويلها إلى سوريا بما يساعد اردوغان الاستيلاء على ثرواتها البترولية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يفضح مخطط أردوغان وجورج سورس لتدمير الدول العربية.. شاهد

ما بين غاز المتوسط ونفط سرت.. ماذا يريد أردوغان من ليبيا ؟

مستحقات مالية ومشاريع جديدة.. تركيا تكشف عن أطماعها في ليبيا

ترشيحاتنا

أخبار الحوادث.. التفاصيل الكاملة لانتحار حارس عقار المطرية شنقا بعد طلب وجبة محشي.. إخلاء سبيل سيدة في واقعة هجوم كلب بالتجمع الأول على طفل

تجنبت ذكر ملء الخزان في يوليو .. إثيوبيا تقدم مذكرة لمجلس الأمن ردا على شكوى مصر بخصوص سد النهضة

داليا إبراهيم تعلن اعتزالها التمثيل .. تفاصيل

القلعة الملبوسة.. مات من 128 سنة وشبحه ما زال يسكن منزله

«فارس السينما المصرية».. أحمد مظهر يفتتح ورشة سيارات والسبب سعاد حسني

بـ مذكرة لرئيس الوزراء ..الأعلى للإعلام يشكو أسامة هيكل لـ الحكومة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيروس أقوى وأسرع وأخطر.. متى تبدأ الموجة الثانية لـ كورونا؟

اعرف الحقيقة.. هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام؟

بـ جينز ممزق.. حلا شيحة بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد