وزير خارجية تركيا الأسبق يفضح أردوغان ويكشف سر أطماعه في ليبيا .. فيديو

قال يشار ياكيش وزير خارجية تركيا الأسبق، إن مشروع أردوغان التوسعي اعتمد على جماعة الإخوان الارهابية للسيطرة على مقدرات الدول العربية وإحياء المشروع العثماني .





وأضاف يشار ياكيش في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تمكنت من إفشال مشروع اردوغان وهذا سبب الكره الشديد الذي يكنه أردوغان لمصر .





وتابع :" أردوغان لديه مشاكل داخلية ويهرب للخارج للتغطية على إخفاقها .. واردوغان دمر حلم الأتراك بالإنضمام إلى الاتحاد الاوروربي".





وأكمل:" اردوغان دمر الحياة السياسية ولم يعد هناك حقوق الإنسان في تركيا ولم يتبقى له إلا عمليات الشحن الداخلي فقط وتصوير نفسه على انه منقذ لتركيا والاسلام".



