تحويل تكافل وكرامة إلى صندوق.. مكسب للأسر المستفيدة أم إرهاق للموازنة؟

تخصيص صندوق للبرنامج سيجعله مستقلا بذاته وله موازنة خاصة به، فضلا عن خروجه من تبعية وزارة التضامن، الأمر الذي يعطيه صلاحيات أوسع في دعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بعيدا عن البيروقراطية التي يشهدها البرنامج حاليا فيما يخص إجراءات دعم هذه الأسر وتخصيص مشروعات لها، كما

يسهل أيضا عمليات تمويل المشروعات، فضلا عن التسويق لبرامج واجراءات تكافل وكرامة، وغيرها من الفوائد.

بدورها قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن