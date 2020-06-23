تحويل تكافل وكرامة إلى صندوق.. مكسب للأسر المستفيدة أم إرهاق للموازنة؟

طالب نواب البرلمان، وزارة التضامن بالإعلان عن تفاصيل مقترحها بشأن تحويل برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق والعائد الذي يحققه المقترح على المستفيدين من معاش البرنامج، مؤكدين على ضرورة زيادة قيمة المعاش لتتواكب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج تكافل وكرامة يتبع وزارة التضامن إداريا فيما تتبع موازنته وزارة المالية، لذلك في حالة وجود رغبة في زيادة أمواله يتم مخاطبة وزارة المالية واعتماد الزيادة من الموزانة، لكن في حالة تحويله إلى صندوق: كيف ستتم زيادة موازنته ومن الجهة المسئولة عنه؟.
ونوه الجوهري في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك تكلفة سوف تترتب على تحويل البرنامج إلى صندوق، حيث سيتم تخصيص مرتبات للجهاز الإداري والعاملين بالصندوق، بجانب تخصيص مصروفات إدارية وغيرها من الأموال التي تحتاج إلى زيادة موازنة الصندوق، متسائلا: من سيتحمل هذه المصاريف؟ وهل يؤثر ذلك على المستفيدين من الصندوق أم لا؟
بدورها قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن تخصيص صندوق للبرنامج سيجعله مستقلا بذاته وله موازنة خاصة به، فضلا عن خروجه من تبعية وزارة التضامن، الأمر الذي يعطيه صلاحيات أوسع في دعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بعيدا عن البيروقراطية التي يشهدها البرنامج حاليا فيما يخص إجراءات دعم هذه الأسر وتخصيص مشروعات لها، كما يسهل أيضا عمليات تمويل المشروعات، فضلا عن التسويق لبرامج واجراءات تكافل وكرامة، وغيرها من الفوائد.
فيما طالب النائب محمد بدراوي، بزيادة قيمة المعاش الحالي للبرنامج لتصبح 650 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه، لمواكبة الظروف الاقتصادية الحالية، على أن يتم عمل قياس أثر للمستفيدين من المعاش، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال معرفة الأسر التي خرجت من خط الفقر وإضافة أخرى.