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القبائل الليبية: نتعرض لاحتلال تركي قطري.. والسيسي زعيم عربي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:04 م
السيسي
السيسي
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عادل نصار
أشاد الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، بمواقف الدولة المصرية المساندة للشعب الليبي في أزمته، مؤكدا أن مصر قلب العروبة النابض والرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم عربي كبير.


وأضاف المصباحي، في حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الاثنين، أن هذا مشروع هدفه تخريب المنطقة وتنفيذ المخطط الصهيوني، لافتا إلى أنه من بعد 2011 تكالبت علينا الأطماع.


وأكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن الجيش الليبي يحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع، مشيرا إلى أننا نتعرض لحالة احتلال تركي قطري للأراضي الليبية.


وأشار المصباحي، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحلم بعودة الخلافة والسلطنة التركية من جديد في المنطقة العربية، لافتا إلى أن ليبيا تحارب إرهابيين قادمين من كل مكان بهدف تدمير ليبيا والسيطرة على النفط الليبي بقيادة أردوغان.

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