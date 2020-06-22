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أخبار البلد

النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ المصرية خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
كشفت  وزارة النقل تفاصيل حركة تشغيل الموانئ المصرية  خلال آخر 24 ساعة الماضية .

وقالت الوزراة فى بيان لها ، أنه تم سفر 25 سفينة ووصول 29 بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 144 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 144 ألف طن بضائع عامة بينها 68 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا واستيراد 211 ألف طن حديد وذرة وسكر وفول طعام وسكر وخشب.

كانت الموانئ أكدت أن يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.
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