النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ المصرية خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشفت وزارة النقل تفاصيل حركة تشغيل الموانئ المصرية خلال آخر 24 ساعة الماضية .





وقالت الوزراة فى بيان لها ، أنه تم سفر 25 سفينة ووصول 29 بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 144 سفينة.





وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 144 ألف طن بضائع عامة بينها 68 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا واستيراد 211 ألف طن حديد وذرة وسكر وفول طعام وسكر وخشب.



