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لطلاب الثانوية العامة.. نصائح غذائية اتبعوها فترة الامتحانات

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:30 م
نصائح غذائية لطلاب
نصائح غذائية لطلاب الثانوية العامة
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آية التيجي
يحتاج طلاب الثانوية العامة إلى بعض النصائح لكي تمر فترة الامتحانات بسلام مع انتشار فيروس كورونا، فقد تشعر كل أم بالقلق على ابنائها وتحاول ان توفر لهم الجو المناسب، واعطيهم التغذية المناسبة تعزز من مناعتهم.

وقال معتز القيعي أخصائي التغذية واللياقة البدنية في تصريح خاص لـ صدى البلد، انه يحتاج طلاب الثانوية العامة إلى التغذية السليمة التي تساهم في زيادة نسبة تركيزهم دون التسبب في زيادة وزنهم خلال فترة الامتحانات.


1-تناول الفاكهة التي تحتوي الألياف، مثل التمر والموز والتفاح للحصول على السكر.

2-استبدال الحلويات عالية السكر بعسل النحل أو المربى الدايت.

3-شرب كوب من الماء كل ساعة.

4- محاولة الإقلال من شرب مشروبات الكافيين، وتناول كوبين من القهوة كحد أقصى حتى لا تتسبب التوتر.

5- الحصول على راحة 5 دقائق بين كل 54 دقيقة من المذاكرة

6- تناول المشروبات المهدئة للأعصاب مثل اليانسون والبابونج.

7- تناول الفواكه التي تساعد النشاط وتحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C، مثل: الجوافة والبرتقال.

8- تناول الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا 3 لتقوية الذاكرة والمخ والسيطرة على الشعور بالتعب، مثل الأسماك والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون.

9- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B ، والحديد والكالسيوم، كاللحوم الحمراء والحبوب والبيض ومنتجات الألبان في الوجبات يوميا.

10- الاهتمام بتناول وجبة الإفطار وتقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة؛ وذلك حتى لا يؤثر على التركيز نشاط الجسم.

11- الابتعاد عن الوجبات السريعة المليئة بالدهون المهدرجة، لأنها تصيب الجسم بالخمول والكسل.

12- ممارسة رياضة خفيفة في المنزل، مثل: الايروبكس و الزومبا لمدة ربع ساعة؛ لتنشيط الدورة الدموية.

14-الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة خلال الليل، كحد أدنى 4 ساعات.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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