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حوادث

بـ592 ألف جنيه.. ضبط 64 طربة حشيش بمطروح

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:59 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، اتخذا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار فى المواد المخدر، وذلك بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة القسم.


وضبط بحوزتهما 64 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 592 ألف جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.
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