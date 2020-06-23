أسهم أوروبا تهبط وسط تجدد مخاوف الفيروس

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين عند أدنى مستوى لها في ما يقرب من أسبوع، إذ أقلقت مؤشرات على عودة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا للزيادة في ألمانيا ودول أخرى المستثمرين الآملين في تعاف اقتصادي سريع من الأزمة.
وبعد تأرجحه صعودا وهبوطا في وقت سابق من الجلسة، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.8 بالمئة بقيادة خسائر في قطاعات الأغذية والمشروبات والاتصالات والنفط والغاز.
وخسر سهم الشركة أكثر من 70 بالمئة من قيمته على مدار الأسبوع الفائت.
وبعد تعاف مدهش من مستويات مارس آذار المتدنية، يصعب على ستوكس 600 تحقيق تقدم في يونيو، إذ يوازن المستثمرون بين احتمالات عودة سريعة للنمو الاقتصادي وزيادة حالات الإصابة بالفيروس وفرص تجدد فرض القيود.
وستتجه جميع الأنظار إلى أرقام ماركت الأولية لمؤشر مديري المشتريات لأوروبا التي من المقرر صدورها يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تظهر البيانات مزيدا من التحسن في نشاط الأعمال في يونيو.
وانخفض سهم لوفتهانزا 3.2 بالمئة، إذ أجرت الحكومة الألمانية محادثات مع أكبر مساهم في مجموعة الطيران، والذي يهدد بوقف صفقة إنقاذ مالي بقيمة تسعة مليارات يورو (عشرة مليارات دولار) إذا لم يجر تعديل شروطها.
وتضررت أسهم الاتصالات من تراجع سهم دويتشه تيليكوم 4.3 بالمئة مع تداولها بدون الحق في توزيعات الأرباح.
لكن أسهم شركات صناعة السيارات والتجزئة والتعدين ارتفعت ما بين 0.2 بالمئة و0.7 بالمئة، وهو ما قلص خسائر السوق.
وصعد سهم فيات كرايسلر 1.4 بالمئة بعد أنباء عن أن الحكومة الإيطالية على وشك الإعلان عن الموافقة على ضمانات من أجل تمويل بقيمة 6.3 مليار يورو (سبعة مليارات دولار).
وبعد تأرجحه صعودا وهبوطا في وقت سابق من الجلسة، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.8 بالمئة بقيادة خسائر في قطاعات الأغذية والمشروبات والاتصالات والنفط والغاز.
اقرأ أيضا:وهوى سهم شركة وايركارد الألمانية لحلول الدفع، التي تضربها فضيحة، 44 بالمئة أخرى بعد أن قالت إن ربع أصولها البالغة إجمالا 1.9 مليار يورو (2.13 مليار دولار) التي لم تتمكن إرنست أند يونج من تدقيقها محاسبيا غير موجودة.
الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا
الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا
الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا
الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا
وخسر سهم الشركة أكثر من 70 بالمئة من قيمته على مدار الأسبوع الفائت.
وبعد تعاف مدهش من مستويات مارس آذار المتدنية، يصعب على ستوكس 600 تحقيق تقدم في يونيو، إذ يوازن المستثمرون بين احتمالات عودة سريعة للنمو الاقتصادي وزيادة حالات الإصابة بالفيروس وفرص تجدد فرض القيود.
وستتجه جميع الأنظار إلى أرقام ماركت الأولية لمؤشر مديري المشتريات لأوروبا التي من المقرر صدورها يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تظهر البيانات مزيدا من التحسن في نشاط الأعمال في يونيو.
وانخفض سهم لوفتهانزا 3.2 بالمئة، إذ أجرت الحكومة الألمانية محادثات مع أكبر مساهم في مجموعة الطيران، والذي يهدد بوقف صفقة إنقاذ مالي بقيمة تسعة مليارات يورو (عشرة مليارات دولار) إذا لم يجر تعديل شروطها.
وتضررت أسهم الاتصالات من تراجع سهم دويتشه تيليكوم 4.3 بالمئة مع تداولها بدون الحق في توزيعات الأرباح.
لكن أسهم شركات صناعة السيارات والتجزئة والتعدين ارتفعت ما بين 0.2 بالمئة و0.7 بالمئة، وهو ما قلص خسائر السوق.
وصعد سهم فيات كرايسلر 1.4 بالمئة بعد أنباء عن أن الحكومة الإيطالية على وشك الإعلان عن الموافقة على ضمانات من أجل تمويل بقيمة 6.3 مليار يورو (سبعة مليارات دولار).