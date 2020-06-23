ضبط عاطلين بحوزتهما 20 كيلو بانجو بالإسماعيلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.





تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطلَين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة فايد حال إستقلالهما سيارة، وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).







