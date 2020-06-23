AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 20 كيلو بانجو بالإسماعيلية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:02 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطلَين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة فايد حال إستقلالهما سيارة، وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).


ياتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مضبوطات بـ 18 مليون جنيه.. ضبط تاجر مخدرات قبل تهريب 2220 طربة حشيش

شاهد .. لحظة ضبط حشيش وافيون بـ 18 مليون جنيه داخل أتوبيس بقنا

ضبط عصابة مخدرات بحوزتهم 37 كيلو بانجو بالدقهلية

ضبط ٤ تجار مخدرات بحوزتهم ٣٥٠ طربة حشيش بالبحيرة والإسكندرية

ضبط كميات كبيرة من المخدرات فى الإسماعيلية ودمياط

شاهد.. لحظة ضبط نصف طن بانجو بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

قائد بالجيش الليبي لـ صدى البلد: كلمة الرئيس السيسي رفعت معنويات قواتنا وشعبنا.. ومستعدون للقتال

نشوب حريق هائل باستراحة مساعد مدير أمن البحيرة

يضاعف الحليب في الثدى.. 8 فوائد لتناول الحلبة للنساء

بعد إعلان تبرعها في حقائق وأسرار: الشيخة إقبال الصباح تمنح 25 ألف جنيه لكل عائد من ليبيا

بعد الإنذار المصري.. تفاصيل اجتماع وفد أمريكي مع السراج ورسالة واشنطن لمؤججي الصراع

الجيش السوداني يكبد القوات الإثيوبية خسائر كبيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت أحمر .. نداء شرارة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لمرضى القلب والسكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

فوائد البطيخ الأحمر للكلى والتخسيس والبشرة