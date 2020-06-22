فرنسا وألمانيا تدعوان إلى اتفاق سريع بشأن صندوق التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي

متحدثين إلى الصحفيين بعد محادثات في برلين،

إنهما على ثقة بأن بالإمكان الوصول سريعا إلى اتفاق بشأن

، مشيرين إلى أن ذلك سيكون مثاليا أثناء قمة للاتحاد الأوروبي الشهر القادم.