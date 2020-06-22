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أخبار البلد

مبادرة أهالي القناطر لمساعدة مرضى فيروس كورونا بالمستلزمات الطبية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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رنا اشرف
قام اهالي القناطر الخيرية بانشاء مبادرة لمساعدة الفقراء من مرضي فيروس كورونا المستجد عن طريق تقديم لهم كل المساعدات والمستلزمات الطبية التي يحتاجونها وتقديم جميع السلع الغذائية لهم .

و صرح "محمود فتحي" عضو لجنة ادارة الازامات بالقناطر الخيرية : انه يجب علي الجميع ان يتكاتفوا وان يكونوا علي قلب رجل واحد لكي يتمكنوا من تخطي الازمة والقضاء علي الفيروس المستجد.

و اكد عضو لجنة ادارة الازامات بالقناطر :" انه بالفعل بحمد الله قد تناقصت عدد الحالات بالفعل وقل الطلب علي انابيب الاكسوجين من جهة المصابين بالفيروس للجنة الازامات , مما يعني ضعف الفيروس في تلك المرحلة الان وانه لم يعد بتلك القوة كما كان من قبل , ولكنه مازال خطرا ويجب علي الجميع توخي الحذر".


وطالب محمود ان يتكاتف جميع الاهالي معا للمرور من تلك المحنة وانه باذن الله سوف تمر الازمة ويتم القضاء علي الفيروس تماما في غضون فترة قليلة جدا , وانه يجب ان يتكاتف الجميع لمساندة الدولة.


واضاف عضو اخر انهم يقدمون جميع المتطلبات للمحتاجين من مصابي الفيروس ويقدمون يوميا وجبات طعام جاهزة لهم وشنط للمشروبات الساخنة لمساعدتهم علي التعافي من الفيروس.


وقال ايضا انه في حالة وجود حالات وفاة فأنهم يوفرون الكفن سواء كانت الحالة ذكر او انثي ويوفرون سترة للمتوفي ويوجد مغسلون يساعدون علي تغسيل وتطهير المتوفي ويكونوا علي اتم الاستعداد لذلك عن طريق ارتداء البدلة الواقية والكمامات والقناع الطبي العازل.


وأشار إلى أن المبادرة تعمل 24 ساعة قبل وبعد الحظر، نظرا للاحتياجات الخاصة للمرضي ويمكنهم توفير كافة الاحتياجات لهم في اي وقت لمنازل المصابين.

وتابع انه قد زاد عدد المتطوعين بالمبادرة بشكل كبير فى تلك الفترة لمساعدة الدولة فى تغطية احتياجات المواطنين.
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