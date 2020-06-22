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رياضة

أخبار الرياضة .. سر سفر فايلر وأزمته مع الأهلي .. لاعبو الزمالك يرفضون خوض مباريات الدوري

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:01 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والأوروبية.


أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " بيانا رسميا لإعلان خطته الخاصة باستئناف البطولات الأفريقية هذا الموسم، من بينها دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.


فجأة وبدون مقدمات بات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حديث الساعة، ومحور وسائل الإعلام ليطغى على أمر عودة مسابقة الدوري.


أعلن اتحاد كرة اليد دراسة إلغاء دوري المحترفين خلال الموسم الكروى الجارى بسبب انتشار فيروس كورونا .



قام لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك، بكتابة تعهد، بعدم النزول إلى الملعب خلال الفترة المقبلة، وخوض مباريات الدوري العام خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.



أكد يحيي الدرع لاعب فريق كرة اليد الأول بالنادي، أنه فخور بتواجده في نادى الزمالك، مشيرا إلى أنه جدد عقده لمدة موسمين. 


أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا أكد فيه موقفه خلال الاجتماع الذي شهده الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية.



أعلنت شبكة بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث عدد من البطولات والدوريات الكبرى، عدم قدرتها على نقل مباريات الدوري الإيطالي لأسباب وُصفت بـ"القانونية".

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