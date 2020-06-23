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ثقافة

وزيرة الثقافة : نسعى لتغيير قواعد منح جوائز الدولة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:07 ص
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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عادل نصار
علقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على الجدل الدائر حول جوائز الدولة التقديرية، قائلة إنها تمنح بناء على قوانين ولوائح، وأنها تسعي لتعديل قواعد منح جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لتضم المبدعين والراحلين وليس الأحياء فقط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، : "لست راضية عن هذا الأمر في جوائز الدولة التقديرية".  

وذكرت أنه يتم الترشيح  لجوائز الدولة التقديرية من خلال الجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية.

وفيما يتعلق بعيد الفن، قال : "نسقنا وتقرر إعادة عيد الفن بحضور الرئيس وسيكون الأمر مفعلا بعد انتهاء الأزمة". 
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