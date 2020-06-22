الشيخ إبراهيم رضا: الأزهر يرحب بالنقد ولكنه يرفض التطاول.. فيديو

استضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، وذلك بعد حلقته مع المفكر طارق حجي التي انتقده فيها مؤسسة الأزهر.





وقال الشيخ إبراهيم رضا ، خلال حواره بالبرنامج، إن الأزهر غير معصوم من النقد ويرحب به، لكنه لا يقبل التطاول.





وأشار إلى أن الأزهر أجري تنقية لكتب التراث غير الملائمة للواقع، حيث أن بعض المناهج لم تكن معبرة عن الواقع وخاصة ملف "العبيد"، كما شهد الأزهر تجديدا فكريا باستحداث قضايا جديدة لم تكن موجودة على الساحة.





وأوضح أن مؤسسة الأزهر أجرت تحديثا للعديد من القضايا الفقهية لملائمة الواقع، وأجرت مراعاة شاملة للآراء الفقهية دون تقديس للنصوص، مضيفًا أن الخطاب القديم للأزهر لم يكن يهتم بالتنمية، وهذه الحالة العامة للمجتمع .





وأضاف :"الدولة تركت المنابر لكل من هب ودب، والدولة هي من أجازت لهؤلاء بالخروج عليها.. السباك والنجار وبتاع الحقوق والطب كانوا بيطلعوا المنبر.. وهذا عدم احترام للتخصص".