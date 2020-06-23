طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين يمتحنون مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات .. اليوم

يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 2020/6/23 ، طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ، الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).
ومن المقرر أن يبلغ اجمالي عدد الطلاب الممتحنين اليوم ، (907) طلاب/طالبات.
وكان قد أدى الاحد الماضي ، طلاب مدارس (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الأولى) بإجمالي 227 طالبا.
وأكدت الوزارة أنها وفرت أدوات التعقيم "مجانا" داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية لجميع الطلاب، حيث تم توزيع 33 مليون كمامة على اللجان للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وأن قيام بعض أولياء الأمور بشراء مستلزمات لأبنائهم شأن خاص بهم.
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.