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إن أراد الأزهر.. خالد أبو بكر: حلقة أسبوعية لأئمته لمناقشة خطوات تجديد الخطاب الديني

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:08 ص
تجديد الخطاب الديني
تجديد الخطاب الديني
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عبد الخالق صلاح
أكد خالد أبو بكر، أنه بصدد تخصيص حلقة ثابتة أسبوعيًا لأئمة الأزهر، إن أراد الأزهر ذلك كي يشرحوا وناقشوا خطوات تجديد الخطاب الديني.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، : "سأخصص حلقة ثابتة للأئمة الأزهر لمناقشة تطوير الخطاب الديني إن أراد الأزهر.. ولا نريد إلا الإصلاح ووصول الجهد الكبير جدًا في مسألة المناهج وتجديد الخطاب الديني وعصرية الخطاب للمشاهدين".

وأضاف: "هذا الجهد يري البعض انه لا يصل للمجتمع.. ودورنا الإعلامي أن نخصص وقتًا ثابتًا لعلماء الأزهر في وسائل الإعلام لاستعراض جهودهم، عشان الناس تتنور وتتعلم مع الاحترام الكامل لهذه المؤسسة وإمامها ورمزها ورمز المسلمين في العالم الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد الطيب".

وتابع: " هدفنا إصلاحي بحت دون أي مشاجرة أو مناحرة والمصلحة واحدة وفخور أن مؤسسة الأزهر موجودة في مصر ولكن يبق دائما الحق في النقد ".
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