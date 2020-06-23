المركزي: 3.62 تريليون جنيه قيمة الائتمان بالعملة المحلية مارس الماضي

ارتفع حجم الإئتمان المحلي بالعملة المحلية لـ 3.62 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 3.4 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام بفارق 220 مليار جنيه، ومقارنة بـ 3.33 تريليون جنيه في يناير 2020 بفارق 310 مليار جنيه.

ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم صافي المطلوبات من الحكومة لبنود " الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع" نحو 2.4 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 2.2 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 2.15 تريليون جنيه في يناير من نفس العام.

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وبلغت المطلوبات من القطاع العام لبنود " الأوراق المالية، الإقراض والخصم" 125.15 مليار جنيه مقابل 124.922 مليار جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 124.6 مليار جنيه في يناير 2020.

سجلت المطلوبات من القطاع الخاص نحو 700.91 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 673.32 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 667.113 مليار جنيه في يناير السابق.