برلماني يتقدم ببيان عاجل لدعم القرى الأكثر احتياجا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة، لدعم المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.





وطالب النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة توفير السلع والمنتجات في المنطاق الأكثر احتياجًا بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يقتصر الأمر فقط على شهر رمضان حيث إنه يجب استمرار تقديم هذه الخدمات على مدار العام.





وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن هناك ظروفًا صعبة يمر بها المواطنون بسبب فيروس كورونا، لاسيما الناحية الاقتصادية، والكثير متوقف عن العمل، لذا يجب استمرار دعم المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة.



