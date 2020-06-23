البنك الأهلي: ملتزمون بتقليل آثار كورونا على الاقتصاد القومي

أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك ملتزم بالعمل علي مساندة خطط الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتقليل آثاره الاقتصادية.
أشار " عكاشة" في تصريحات له اليوم، علي هامش توقيع اتفاقية بـ100 مليون دولار بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إلي أن الاتفاق يستهدف الفئة التي تشكل جزءا هاما من الاقتصاد القومي.
أضاف " عكاشة" أنه سبق الحصول على حزمة تسهيلات تتيح النمو فى برنامج تمويل التجارة الذي يتعاون فيه البنكان ليواكب الطلب المتزايد على عمليات الاستيراد والتصدير ، لدعم أصحاب الأعمال من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الأعمال وكذا لدعم الاقتصاد الأخضر.
اقرأ أيضا:
أوضح أن البنك يسعى للمساهمة في توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري وذلك ضمن الدور القومي الذي يضطلع به البنك في مساندة الدولة بشكل عام وفي أوقات الأزمات بشكل خاص وهو ما يتضح من مساهمات البنك منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في كافة مجالات الحياة اليومية التي تمس المواطن سعيا للتيسير والتخفيف عن أهل مصر.
وظائف جديدة فى البنك الأهلي لحديثي التخرج.. تفاصيل الشروط والتخصصات
البنك الأهلي يطلق خدمة شحن عدادات الكهرباء إلكترونيا.. اعرف التفاصيل
وظائف جديدة فى البنك الأهلي لحديثي التخرج.. تفاصيل الشروط والتخصصات
البنك الأهلي يطلق خدمة شحن عدادات الكهرباء إلكترونيا.. اعرف التفاصيل