AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مصادر طبية تنفي إجراء مسحة رابعة لرجاء الجداوي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:24 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
نفت مصادر طبية  بمستشفى عزل أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية ما يتردد بشأن إجراء المسحة الرابعة للفنانة رجاء الجداوي.

واكد الفريق الطبي المعالج للجداوي انها اجرت فقط ٣ مسحات لفيروس كورونا ونتائجهم إيجابية.

وأوضحت الطاقم الطبي، أن حالة الجداوي تدهورت، وفقدت الوعي، ووضعت على أنبوبة حنجرية، بعدما انخفضت نسبة الأكسجين في الدم وتتراوح بين 50 لـ60 ووضعت على أنبوبة حنجرية، وهي التي تضخ الأكسجين الرئة.

واكد الفريق الطبي المعالج للجداوي، سوء حالتها الصحية وعدم استقرارها خاصة بعد فقدانها الوعي، وتوصيل انبوبة حنجرية لمساعدتها علي التنفس بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

ويواجه الأطباء ٣ تحديات خلال رحلة الجداوي للعلاج في مستشفي العزل منذ فجر عيد الفطر الماضي وبعد اصابتها بفيروس كورونا، وهي سوء نفسيتها بسبب ما تناول عنها علي مواقع التواصل الاجتماعي، ونقص المناعة، وعامل السن والذي يمنع تعافيها بشكل كامل رغم حقنها مرتين بالبلازما.

اقرأ أيضا:


وكانت الجداوي  تعاني من مشاكل صحية في الرئة، والتي لم تشهد أي تطور للأفضل منذ دخولها العناية المركزة، بالاضافة الي قلة نسبة الأكسجين في الدم وعدم عمل الرئة بكفاءة عالية.

وأثبتت نتائج تحاليل المسحة الثالثة التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، ايجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وأرجعت مصادر طبية إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي لضعف مناعتها وهو ما يؤخر استجابتها للعلاج، مؤكدين انها احد اسباب إيجابية التحاليل رغم مرور فترة طويلة على خضوعها للعلاج بالعزل الطبي، بالاضافة الى اسباب اخرى مازالت تحت الدراسة.

وحقنت رجاء الجداوي بالبلازما مرتين.

واستقبل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية الفنانة القديرة رجاء الجداوي فجر عيد الفطر المبارك 2020 بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا.
Advertisements

ترشيحاتنا

نشوب حريق هائل باستراحة مساعد مدير أمن البحيرة

الصلاة النارية أو التفريجية.. نادية عمارة: مشروعة ومن يمنعها جاهل

تهدف التوسع في المنطقة.. رد قوي من وزير الخارجية على تركيا

رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي بسبب مرض آخر

بي إن سبورت القطرية تعلن إفلاسها.. وأحمد موسى: ستتحدث عن أمجاد تميم الواهية.. فيديو

عمر كمال يطلب الدعاء من الجمهور .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت أحمر .. نداء شرارة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لمرضى القلب والسكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

فوائد البطيخ الأحمر للكلى والتخسيس والبشرة