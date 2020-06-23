مصادر طبية تنفي إجراء مسحة رابعة لرجاء الجداوي

نفت مصادر طبية بمستشفى عزل أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية ما يتردد بشأن إجراء المسحة الرابعة للفنانة رجاء الجداوي .



واكد الفريق الطبي المعالج للجداوي انها اجرت فقط ٣ مسحات لفيروس كورونا ونتائجهم إيجابية.

وأوضحت الطاقم الطبي، أن حالة الجداوي تدهورت، وفقدت الوعي، ووضعت على أنبوبة حنجرية، بعدما انخفضت نسبة الأكسجين في الدم وتتراوح بين 50 لـ60 ووضعت على أنبوبة حنجرية، وهي التي تضخ الأكسجين الرئة.





واكد الفريق الطبي المعالج للجداوي، سوء حالتها الصحية وعدم استقرارها خاصة بعد فقدانها الوعي، وتوصيل انبوبة حنجرية لمساعدتها علي التنفس بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.





ويواجه الأطباء ٣ تحديات خلال رحلة الجداوي للعلاج في مستشفي العزل منذ فجر عيد الفطر الماضي وبعد اصابتها بفيروس كورونا، وهي سوء نفسيتها بسبب ما تناول عنها علي مواقع التواصل الاجتماعي، ونقص المناعة، وعامل السن والذي يمنع تعافيها بشكل كامل رغم حقنها مرتين بالبلازما.





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وكانت الجداوي تعاني من مشاكل صحية في الرئة، والتي لم تشهد أي تطور للأفضل منذ دخولها العناية المركزة، بالاضافة الي قلة نسبة الأكسجين في الدم وعدم عمل الرئة بكفاءة عالية.





وأثبتت نتائج تحاليل المسحة الثالثة التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، ايجابية إصابتها بفيروس كورونا.





وأرجعت مصادر طبية إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي لضعف مناعتها وهو ما يؤخر استجابتها للعلاج، مؤكدين انها احد اسباب إيجابية التحاليل رغم مرور فترة طويلة على خضوعها للعلاج بالعزل الطبي، بالاضافة الى اسباب اخرى مازالت تحت الدراسة.





وحقنت رجاء الجداوي بالبلازما مرتين.





واستقبل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية الفنانة القديرة رجاء الجداوي فجر عيد الفطر المبارك 2020 بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا.