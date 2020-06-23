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أخبار العالم

بعد اقتصار الحج على المقيمين في السعودية.. الإمارات تعلن عدم المشاركة بالموسم الحالي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت دولة الإمارات، عدم المشاركة في موسم الحج هذا العام، عقب إعلان المملكة العربية السعودية اقتصاره على المقيمين من داخل المملكة. 


وأشادت الإمارات وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية بقرار المملكة، بأن يكون الحج هذا العام 1441هـ بعدد محدود جدًا من داخل المملكة؛ حفاظًا على صحة الحجاج وسلامتهم. 


وأكدت الإمارات أن "قرار المملكة، يأتي للإسهام في الإجراءات الوقائية والاحترازية المبذولة لانتشار المرض والمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم، التي تعدّ من أهم مقاصد شرعنا الحنيف".


وجاء في البيان الصادر عن مكتب شئون الحجاج في الإمارات: "أكد مكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات أن قرار المملكة يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار المرض والمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم والتي تعدَّ من أهم مقاصد شرعنا الحنيف؛ فقد ربط الله عزَّ وجلَّ في القرآن الكريم عبادة الحج بالاستطاعة والتي لا تتوفر في مثل هذه الظروف". 


وأعلنت السعودية عن عقد موسم الحج لهذا العام بعدد محدود للغاية، حيث سيقتصر على المقيمين في السعودية؛ بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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