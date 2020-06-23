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رياضة

عبد الظاهر السقا: اللاعبون الأكثر ضررا من عودة الدوري في ظل غياب لائحة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:13 ص
عبد الظاهر السقا
عبد الظاهر السقا
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حسن العمدة
تساءل عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري، عن اللائحة الخاصة بفيروس كورونا في حالة استئناف الدوري. 

وقال عبد الظاهر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "علمنا أنه ستوجد 5 تغييرات بالمباراة، ولكن ماذا لو أصيب 5 لاعبين بكورونا من فريقي قبلها؟؛ فهل ستلغى المباراة أم ماذا؟".

وأكمل: "هل توجد لائحة ضد الأندية غير الملتزمة بالإجراءات، كما أننا سنلعب بالجولات الأخيرة في نفس الوقت، فمن الممكن أن تستغل بعض الأندية هذا الأمر؛ لكي تلعب في وقت قبل فرق أخرى".

وأتم: "يجب أن تكون هناك بنود واضحة في حالة إصابة أي فرد من النادي، ولا شك أن اللاعبين هم الأكثر ضررا هذه الفترة".
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