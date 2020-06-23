عبد الظاهر السقا: اللاعبون الأكثر ضررا من عودة الدوري في ظل غياب لائحة كورونا.. فيديو

تساءل عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري، عن اللائحة الخاصة بفيروس كورونا في حالة استئناف الدوري.





وقال عبد الظاهر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "علمنا أنه ستوجد 5 تغييرات بالمباراة، ولكن ماذا لو أصيب 5 لاعبين بكورونا من فريقي قبلها؟؛ فهل ستلغى المباراة أم ماذا؟".





وأكمل: "هل توجد لائحة ضد الأندية غير الملتزمة بالإجراءات، كما أننا سنلعب بالجولات الأخيرة في نفس الوقت، فمن الممكن أن تستغل بعض الأندية هذا الأمر؛ لكي تلعب في وقت قبل فرق أخرى".



