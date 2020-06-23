الشركة المنفذة لكوبري عباس العقاد توضح حقيقة الصور المتداولة للشروخ.. فيديو

قال المهندس محمد رفيق نائب رئيس قطاع الكباري بالشركة المنفذة لكوبري اول عباس العقاد، إنه تم البدء في إنشاء الكوبري خلال 62 يوما، وبتكلفة أقل من 130 مليون جنيه.





وأضاف محمد رفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن ما ظهر على الكوبري ليست شروخ فيه ولكنها فواصل تمددت، موضحا أن هذه الفواصل متواجدة في جميع الكباري الخرسانية التي تنفذ داخل وخارج مصر .





وأوضح نائب رئيس قطاع الكباري بالشركة المنفذة لكوبري اول عباس العقاد ، أن فواصل التمدد هذه تم عملها عن قصد، فكل محور من محاور الكوبري منفصل عن الآخر، متابعا : أي منشأ خرساني يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة وهذه الفواصل لها حسابات دقيقة .





واكمل : هذه الفواصل يتم عملها بعد مرور فترة علي الكوبري حتى يأخذ الحركة الخاصة به وبعدها نقوم بعمل الفواصل بمادة مطاطية تسمح للكوبري بالتمدد والانكماش .