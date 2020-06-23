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أخبار العالم

بسبب كورونا.. وفاة 3 من الجالية الفلسطينية في السعودية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة في الجالية الفلسطينية بالسعودية، نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت الخارجية السعودية إن حالة الوفاة الأولى لمواطن يبلغ من العمر 72 عاما، والثانية لمواطن يبلغ 75 عاما، والثالثة يبلغ 70 عاما. 

وكانت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أعلنت نهاية مايو الماضي تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية للمواطن الفلسطيني الضابط المتقاعد في إدارة الحاكم جمعة فايز الفرا عن عمر يناهز ٧٩ عامًا .

وتابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيد .
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