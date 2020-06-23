وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

روي محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، تفاصيل المنحة الأولى التي تم صرفها من جانب الدولة للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أنها لمدة 3 أشهر في ظل وباء كورونا. تفشي





وقال " سعفان "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على قناة "المحور"، إنها تصرف لنحو 1,6 مليون عامل، بتكلفة وصلت لـ300 مليون جنيه.





وأضاف وزير القوي العاملة، أن المرحلة الثانية التى تم صرفها بدأت يوم 21 من شهر أبريل، وبنفس العدد والتكلفة.





وأوضح أن إجمالي المنحة في الثلاث مراحل وصل إلى 800 مليون جنيه تم صرفها عن طريق الهيئة العامة للبريد، مضيفا : "كل المحافظات والمراكز والقرى صرفت المنحة من منافذ البريد المنتشرة في الجمهورية، والتى تتخطى 4 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وأكد أن عملية صرف المنحة المقدمة للدولة تمت بسهولة ويسر ولم تشهد تكدسات أو زحاما في أثناء عملية الصرف.