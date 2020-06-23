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سيارات

تعرف على سبب تخلي BMW عن الآلاف من موظفيها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قالت وكالة الأنباء العالمية رويترز فى تقرير لها ان مصادر داخل شركة BMW الألمانية تخطط للتخلي عن ما لا يقل عن 10,000 عامل متعاقد، بعد إجراء بعض التغييرات الكبيرة لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

وأضاف المصدر لوكالة الانباء العالمية ، ان التكاليف تراكمت على BMW مع استمرار إغلاق مراكز الإنتاج والوكلاء حول العالم وانخفاض مبيعات السيارات إلى أرقام غير مسبوقة في الأسواق العالمية ، وان هذا التخلى هو محاولة للحد من التكاليف المتزايدة .

وأوضح المصدر أن شركة BMW ، أكدت أنها توصلت إلى اتفاق مع مجلس العمال حول اتفاقية مرضية تتكون من إجراءات شخصية لمستقبل أفضل للطرفين ، كما فعلت العديد من شركات السيارات الأوروبية الأخرى وأجرت بعض التغييرات الكبيرة، بما في ذلك بنتلي وأستون مارتن .

والجدير بالذكر أنه في أوائل شهر مايو الماضي، كشفت تقارير عن أن BMW أغرقت الوكلاء بسياراتها؛ لتضخيم تقارير المبيعات، وهي خطوة قد تنقلب عليهم بالسلب في المستقبل.

ولكن من المؤكد ان التغييرات الداخلية الأخيرة ترتبط بإعلان دايملر و BMW عن تعليق تحالف التطوير بينهم إلى أجل غير مسمى، حيث أشارتا إلى أنه بعد مراجعات مكثفة، اتفقتا على التركيز على مسارات تطوير منفصلة، مؤكدتان أن هناك فرصة لاستئناف المشروع فيما بعد، على أن تتمتع كلتا الشركتين بحرية العمل مع شركاء آخرين.

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