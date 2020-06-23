بعد الاعتراف بهم رسميا.. نادي أبارث الإمارات ينظم ملتقاه الأول للسيارات.. صور

حاول عدد من الأشخاص من هواة علامة "أبارث"- كانوا يجتمعون بانتظام للاحتفال بسياراتهم الرياضية الإيطالية المحببة- الاعتراف بهم رسميا من خلال شركة فيات كرايسلر المالكة للعلامة، لإنشاء نادٍ يجمعهم.

وبالفعل بات هذا النادي يتمتّع الآن بصفة رسمية، ويمكن العثور عليه على الرابط العالمي لتحديد مواقع نوادي أبارث حول العالم ، بعد اعتراف شركة فيات كرايسلر للسيارات (FCA)، الشركة الأم لعلامة أبارث، بتكوين نادي أبارث دبي رسميا، كأول منظمة رسمية لعشاق أبارث في منطقة الشرق الأوسط.

وبدأ النادي في الأساس مع مجموعة صغيرة من هواة أبارث المقيمين في دولة الإمارات العربية المتّحدة، وقد تطوّر اليوم ليضمّ 50 شخصًا بإدارة تامر نبيل، رئيس نادي أبارث دبي، والذي أسس هذه المنظّمة مع مجموعة من أصحاب سيارات أبارث يشبهونه بالتفكير أواخر عام 2019 وقد انضمّوا إلى مجتمع "العقرب" الذي تمّ تأسيسه عام 2016 والذي نما ليضمّ اليوم أكثر من 77 ناديًا و110,000 عضو عالميًا.

وسيتمتع نادي أبارث دبي- المعترف به حديثا- بامتيازات حصرية متاحة فقط لمجتمع "العقرب"، مثل أيام النشاطات على الحلبة، وأحداث النادي، وحتى الزيارات إلى موطن أبارث في تورينو، إيطاليا.

وأقيم أحدث لقاء للنادي على حلبة أوتودروم دبي، حيث أبارث هي شريك السيارات الرسمي للحلبة لعام 2020. وإذ تسعى أبارث إلى ترسيخ إرثها في الشرق الأوسط بالعمل مع سفراء العلامات المتفانين، سيكون دور نادي أبارث دبي محوريًّا وقيّمًا في تسليط الضوء على التشويق والأداء اللذين توفّرهما سيارات أبارث الرياضية.

وتعليقًا على الوضع الجديد لنادي دبي، قال جو مرسي، رئيس العلامات التجارية الإيطالية في مجموعة فيات كرايسلر للسيارات في الشرق الأوسط: "الأناقة والأداء وإرث عريق في رياضة السيارات يمتد إلى أكثر من 70 عامًا كلها صفات تتحد لمنح تجربة قيادة سيارة أبارث الإثارة والتشويق التي تتميّز بها.

هذا التشويق هو ما يلهم الشغف والحماس الذي يعبّر عنه نادي أبارث دبي والذي يحتل مكانة مميّزة ومحقّة ضمن مجتمع "العقرب" العالمي. ويسعدنا أن نلتقي بمجموعة رسمية من أصحاب سيارات أبارث وهواتها لمشاركة حبهم لهذه العلامة التجارية المميزة جدًا.