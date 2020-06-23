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أخبار العالم

ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين مستمر.. ونأمل في الالتزام بشروطه

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، استمرار الاتفاق التجاري مع الصين، معبرا عن آماله في التزام الصين بشروطه. 

وكتب ترامب- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "الاتفاق التجاري مع الصين سليم تماما، نأمل أن يستمروا في الالتزام بشروط الاتفاقية". 

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني ليو خه، على اتفاق المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الجانبين، والذي يتضمن خطوات تستهدف تهدئة الحرب التجارية القائمة بين البلدين منذ نحو عامين، وذلك في يناير الماضي. 

ويتضمن الاتفاق إلغاء أو تخفيف بعض الرسوم العقابية التي تفرضها الولايات المتحدة على السلع الصينية، في حين تلتزم الصين بإنهاء إلزام الشركات الأجنبية بالكشف عن تقنياتها مقابل السماح لها بالعمل في السوق الصينية بحسب الممثل التجاري الأمريكي.

ووفقا لهذا الاتفاق، ستلتزم الصين بزيادة وارداتها من المنتجات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.
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