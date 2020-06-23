إعدام كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية في كافيتريات ميناء قسطل البري

نفذت سلطات الحجر الصحي بميناء قسطل البري الحدودى جنوب أسوان، مأمورية مكبرة علي الكافيتريات والبوفيهات الخاصة بالميناء، والتى يتم عرضها على الركاب والمسافرين بين مصر والسودان، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المنتهية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .





وصرح الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان بأنه تم تشكيل لجنة مكبرة ضمت مسئولى الطب الوقائى برئاسة عبدالله داوود مراقب صحي الميناء ومباحث أمن المواني والحماية المدنية حيث تم ضبط مجموعة من الأصناف المعروضة علي المترددين علي الميناء منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .





وأوضح أنه تم علي الفور إعدام تلك الأصناف خارج الميناء بمعرفة قسم الحماية المدنية بالميناء.