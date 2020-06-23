مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن لإدانة هجوم أرامكو السعودية العام الماضي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسليم واشنطن لمجلس الأمن مشروع قرار يدين هجوم شركة أرامكو السعودية ، الذي وقع عام 2019.





ووفقا للوكالة الفرنسية، مشروع القرار الأمريكي يدعو لإطالة حظر الأسلحة المفروضة على إيران ، بسبب جرائمها.









وكشف الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، عن نيته إقامة قاعدة عسكرية دائمة في المحيط الهندي، مارس المقبل؛ بزعم توفير الأمن في مياه خليج عمان والمحيط، وحماية الصيادين والسفن التجارية من القرصنة.





ووفقا لـ "روسيا اليوم "، قال قائد القوات البحرية في الحرس، علي رضا تنغسيري، في تصريح صحفي له، إن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وجه الحرس الثوري بالتواجد في أعالي البحار وبشكل دائم.