بـ كليب جمالها.. حمادة هلال ومنة عرفة يقتربان من 9 ملايين مشاهدة









أغنية «جمالها» لـ حمادة هلال، من كلمات: ماجد صبري، جيتار: شريف فهمي، طبلة: ماجد الصواف، توزيع موسيقي: مادو صلاح، والكليب إخراج: أحمد عاطف.





وسبق أن شاركت منة عرفة في فيلم "الحب كده" مع حمادة هلال إنتاج 2007 أي قبل 13 عاما، من إنتاج السبكي وإخراج أكرم فريد.





وتقول كلمات الأغنية:





دى جمالها اووه لا لا... و قوامها اووه لا لا