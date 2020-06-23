أخبار الفن.. حقيقة وفاة رجاء الجداوي.. وفاة مخرج أفلام باتمان.. وآخر ظهور لـ داليا إبراهيم قبل اعتزالها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

روت الفنانة رانيا منصور، موقفًا من خزينة ذكرياتها مع الثانوية العامة، قائلة، لم أكن طالبة مهتمة بالمذاكرة، وقمت- مثل العديد من الطلبة- بعمل «برشام» للاستعانة به في الامتحان، من خلال الكتابة بخط صغير على الديسك، قائلة: «عشان لو اتقفشت يبقى مش أنا يعني».





حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد تدهور الحالة الصحية لـ الفنانة رجاء الجداوي، تزامنًا مع إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وانتشار شائعات على السوشيال ميديا حول وفاة الفنانة القديرة، بعد صراع مع المرض.