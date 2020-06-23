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فن

أخبار الفن.. حقيقة وفاة رجاء الجداوي.. وفاة مخرج أفلام باتمان.. وآخر ظهور لـ داليا إبراهيم قبل اعتزالها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:07 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

روت الفنانة رانيا منصور، موقفًا من خزينة ذكرياتها مع الثانوية العامة، قائلة، لم أكن طالبة مهتمة بالمذاكرة، وقمت- مثل العديد من الطلبة- بعمل «برشام» للاستعانة به في الامتحان، من خلال الكتابة بخط صغير على الديسك، قائلة: «عشان لو اتقفشت يبقى مش أنا يعني». 

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد تدهور الحالة الصحية لـ الفنانة رجاء الجداوي، تزامنًا مع إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وانتشار شائعات على السوشيال ميديا حول وفاة الفنانة القديرة، بعد صراع مع المرض. 

تصدرت الفنانة داليا إبراهيم، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ساعات قليلة من إعلانها خبر اعتزالها، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

حلت الفنانة ناهد رشدي، ضيفة على حلقة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبد الغني، عبر شاشة cbc.

توفي أمس الاثنين 22 يونيو، المخرج العالمي الشهير جويل شوماخر، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، تاركا عددا من الأعمال الفنية الكبيرة، أبرزها سلسلة «أفلام باتمان» الشهيرة. 

نشرت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها بإنستجرام، فيديو لـ"هنا" ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وهى تغني أغنية بنت الجيران بطريقتها الخاصة.
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