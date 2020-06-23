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رياضة

أخبار الرياضة.. 40 مليون جنيه قيمة انتقال طاهر محمد للأهلي.. استمرار الشيشيني مع الزمالك.. واللجنة الخماسية تنتظر تقرير مصيرها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:51 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والأوروبية والتي جاءت كالتالي :


أصبح الدوري المصري على أعتاب العودة من جديد بعد توقفه لفترة تجاوزت أكثر من 3 أشهر ومستمرة حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة ، تدريباته الجماعية؛ عقب تأكد سلبية المسحة الطبية الأولى لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري وكافة العاملين.



ينتظر مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني موقف الاتحاد الدولي لكرة الفدم" فيفا "، النهائي؛ سواء بالمد لها لمدة عام آخر، أو إقامة انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة.



فجر باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الجونة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مفاوضاته مع نادي الزمالك



تمسك مسؤولو نادي الزمالك باستمرار  سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في منصبه بالرغم من  تقدمه باستقالته مؤخرا .



أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن ناديه استقر على سعر بيع طاهر محمد طاهر وهو 40 مليون جنيه للانضمام للأهلي خلال الفترة المقبلة.



اكتسح نادي مانشستر سيتي، ضيفه نادي بيرنلي، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

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