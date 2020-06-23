مكانكم محفوظ .. التضامن توجه رسالة مهمة لحجاج هذا العام

قال أيمن عبد الموجود ، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ، إن منذ انتشار جائحة كورونا في العالم وتأثر مصر والسعودية بها وقررت وزارة التضامن في ذلك الوقت أن توقف كل طلبات التقدم لموسم الحج وكان هذا بناء على قرار المملكة العربية السعودية في مارس الماضي.





وتابع أيمن عبدالموجود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه كان تقدم حتى تم إغلاق باب التقديم بسبب كورونا 31 ألف مواطن لقرعة حج الجمعيات لفور بـ 12 ألف تأشيرة.





وأوضح أنه كان متابعا للتطورات دائمًا بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أنه كان متوقعا من قبل الجانبين أن موسم الحج لن يتم في هذا العام نظرًا لتفشي الفيروس وحفاظًا على صحة الحجاج.





وأكد أن الوزيرة أكدت بالأمس أن كل من تقدم هذا العام لقرعة الحج هم المستحقين الأولين للعام القادم ودون تقديم أي أوراق أخرى إلا إذا في حالة اعتذار أو انسحاب المواطن نفسه، معقبًا: "مكانكم محفوظ في القرعة".