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أخبار العالم

من أجل النفط.. وزير الخارجية السوري: تركيا ترغب في إعادة الأطماع العثمانية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:59 ص
وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري وليد المعلم
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شيماء مصطفى
قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن تركيا تحتل أراضي في سوريا، مؤكدا أن بلاده ستنال حريتها مهما طال الزمن.

وأضاف المعلم في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن دروس التاريخ علمتنا أن الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وسيادتها تنتصر في نهاية المطاف مهما طال الزمن.

وأشار إلى أن تركيا تغزو شمال العراق وترسل المرتزقة إلى ليبيا من أجل الثروة النفطية، لافتا إلى أن أنقرة تريد إعادة الأطماع العثمانية إلى المنطقة.

وأكد أن الأمريكيون يدعمون تركيا في مساندتها للإرهاب، معربا عن تأييد بلاده للجيش الوطني الليبي، ووقوفها إلى جانب مصر لدعم الأمن القومي العربي.
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