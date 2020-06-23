من أجل النفط.. وزير الخارجية السوري: تركيا ترغب في إعادة الأطماع العثمانية

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن تركيا تحتل أراضي في سوريا، مؤكدا أن بلاده ستنال حريتها مهما طال الزمن.





وأضاف المعلم في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن دروس التاريخ علمتنا أن الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وسيادتها تنتصر في نهاية المطاف مهما طال الزمن.





وأشار إلى أن تركيا تغزو شمال العراق وترسل المرتزقة إلى ليبيا من أجل الثروة النفطية، لافتا إلى أن أنقرة تريد إعادة الأطماع العثمانية إلى المنطقة.