زاهي حواس يكشف عن أهم ظاهرة شمسية في مصر

شاهد عالم الاثار المصرية الدكتور" زاهي حواس" والدكتور "مارك لينر" المتخصصان في آثار الجيزة، عملية إنقلاب الشمس الصيفي "Solistice" حيث قد غربت الشمس بين هرمي الملك خوفو والملك خفرع .





وقال الدكتور "حواس" ان هذه الظاهرة تتشابه تماما مع مخصص اسم أبو الهول "حورس في الافق" ، حيث ان مخصص الافق يظهر هرمين بينهما قرص الشمس.





وتحدث هذه الظاهرة كل عام في يومي 21_22 يونيو ، وتعتبر علي حد رأي "حواس" و"لينر" أهم ظاهرة شمسية تحدث في مصر .

وأشار "حواس" ان الشمس أيضا تتعامد علي كتف أبو الهول وذلك يومي 21_22 من مارس وكذلك 21_22 سبتمبر .





وأضاف "حواس" ان هذه الظواهر يمكن ان تكون لها تأثير في تشجيع السياحة لمصر، وفي نفس الوقت أن هذه الظواهر من الممكن ان تسحب البساط من ظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل.



