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أخبار البلد

الجامعة العربية تطالب بطرد المرتزقة من ليبيا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:22 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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ميـــس رضــا
طالب أمين عام الجامعة العربية، السفير أحمد أبو الغيط، بضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأعلن أبو الغيط خلال الاجتماع الوزاري العربي أن "تدويل الأزمة الليبية مقلق، وليبيا تمر بمنعطف خطير".

وأكد رفض الجامعة العربية "خرق حظر السلاح على ليبيا وإرسال المرتزقة"، وقال: "نرفض التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في ليبيا".

وأوضح الأمين العام أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لاستقرار ليبيا"، مشددا على "التمسك بالحفاظ على وحدة واستقلال ليبيا".

وتعقد جامعة الدول العربية، الثلاثاء، اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب حول ليبيا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وأزمة سد النهضة، وذلك بناء على طلب مصر

ويأتي قرار عقد الاجتماع بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، موجها الجيش بالاستعداد لأي عمل عسكري داخل البلاد أو خارجها.

وفيما التحركات العربية قائمة لوقف النار في ليبيا، وصولًا لحل سياسي ومنع التدخلات الخارجية، رفضت حكومة الوفاق الليبية دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية، واعتبرت خارجية الوفاق أن الاجتماع المغلق عبر الفيديو لا يصلح لمناقشة ملفات شائكة تحتاج إلى مداولات ونقاشات معمقة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان أكد أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن بلاده داخل وخارج حدودها، محذرًا من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، لافتًا إلى أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.
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