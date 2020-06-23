وزير الخارجية السوري: نقف إلى جانب مصر لدعم أمنها الوطني

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، وقوف بلاده إلي جانب مصر لدعم أمنها القومي.





وقال المعلم خلال تصريحات -أوردتها وكالة الأنباء السورية/سانا/- إن بلاده تدعم الجيش الوطني الليبي والمؤسسات الليبية وتحرص على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الليبية، قائلا " ليبيا اليوم ضحية للتدخلات والأطماع الخارجية والتي يأتي في مقدمتها العدوان التركي الطامع بثرواتها".

وحول تطورات الأوضاع في فلسطين، أعرب عن رفض بلاده لمخططات الاحتلال الاسرائيلي لضم أراض من الضفة الغربية، مؤكدا استمرار بلاده بالوقوف إلي جانب الشعب الفلسطيني .





وحول تطورات الأوضاع في بلاده أكد المعلم أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبله بنفسه ولا يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو وزير خارجيته مايك بومبيو أوالممثل الخاص لأمريكا لدى سوريا جيمس جيفري التحدث بذلك، مشددًا على أن الشعب السوري لن يسمح لأحد بالتدخل في دستوره ولن يقبل إلا بدستور وطني يلبي طموحاته.



