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سيارات

أشياء يجب فحصها عند ضعف إضاءة السيارة .. تعرف عليها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:03 م
ضعف إضاءة السيارة
ضعف إضاءة السيارة
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اشرف عطية
يجب علي السائقين الاهتمام بسياراتهم وإجراء فحص دوري عليها من وقت لأخر، لأنه مع مرور الوقت تتعرض السيارة للأعطال لأسباب متعددة، منها انتهاء العمر الافتراضي لأجزائها، أو تلف أجزاء نتيجة الاستعمال السيء ومن الأعطال المعتادة التي قد تحدث للسيارة، أعطال منظومة الكهرباء لأنها تعتبر الجزء الأكثر حساسية في السيارة وبدونها لا تكتمل منظومة التسيير.

وأحيانا عند القيادة قد تلاحظ انخفاض أو ضعف في منظومة الكهرباء الخاصة بالسيارة، مما يترتب عليه ضعف إضاءة المصابيح الأمامية، وقد تتطور إلى حد توقف السيارة بالكامل لأن السيارة تعتمد علي الكهرباء مثل البنزين وبدون كهرباء لا تعمل و تتأثر وظائفها الحيوية.

الدينامو هو المتهم الأول في ضعف الكهرباء في السيارة، وهو المسؤول عن شحن البطارية و بدونة تتلف البطارية ومن ثم تتلف المنظومة الكهربائية بالكامل و يجب مراقبة السير الخاص بالدينامو في السيارة، والتأكد من عدم للتلف ويجب قياس الجهد الناتج عنه من خلال بعض الأجهزة التي تزود بها مراكز الصيانة و محلات بيع الإطارات والكاوتشات.

المتهم الثاني في هذه المشكلة هو كابلات و قواطيش البطارية فيجب التأكد من عدم وجود أي قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى الرابطة بين أقطاب البطارية الخاصة بالسيارة، وقياس قوة بعض الأجهزة المسؤولة عن الكهرباء في السيارة عن طريق جهاز الافوميتر ويجب تغيير قواطيش البطارية كل عام على الأكثر لأنها تتأثر بالجهد الناتج من البطارية.
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