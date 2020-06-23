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رياضة

أخبار الرياضة.. سر تأجيل توقيع فايلر للأهلي.. مرموش يجدد تعاقده مع فولفسبورج.. إصابة ديوكوفيتش بكورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:36 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أعلن الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق موعد عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي إلى مصر خلال الفترة المقبلة .

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جاهزية الوزارة لإعادة فتح النوادي ومراكز الشباب بداية من السبت المقبل بنسبة 25 %.

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، تجديد عقد النجم المصري عمر مرموش حتى صيف 2023.

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أكد عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادرة اليوم الثلاثاء تعزز من عودة الحياة إلى النشاط الرياضي واستئناف الدوري الممتاز.

أرسل نادي إف سي مصر خطابا رسميا لاتحاد الكرة واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد يعلن فيه التزامه الكامل بقرارات الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة واللجنة الطبية، وإعلاء لمصلحة الكرة والدوري الممتاز، بشأن الإجراءات المتعلقة باستئناف النشاط الرياضي.

أكد ليونيل دي كاستيلو والد سيرجيو أجوير نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن نجله سيسافر إلى مدينة برشلونة الإسبانية، خلال الساعات المقبلة، لإجراء عملية جراحية في الركبة.


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