فيتو تقرر حظر نشر أي مواد تتعلق بالصراعات الرياضية وتطالب بالاصطفاف الوطنى

أصدر مجلس تحرير جريدة وبوابة "فيتو" الإلكترونية بيانا رسميا اليوم، الثلاثاء، أكد فيه ترفعه التام عن نشر أي أخبار تتعلق بالصراعات الشخصية التي يشهدها الوسط الرياضي حاليا.









وقال مجلس تحرير" فيتو" إن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد على الصعيدين السياسي والصحي تحتم على الجميع ضرورة التكاتف لدعم القيادة السياسية لتخطي تلك المرحلة الحرجة التي تحتاج إلى تضافر جهود أبناء الوطن كافة؛ للوصول بها إلى بر الأمان.









وأوضح مجلس التحرير - في بيانه - أنه لن ينجرف تجاه البعض على حساب الآخر، ولن ينحرف عن مسار المهنية التي اعتاد عليها منذ إطلاق "فيتو" ورقيا وإلكترونيا، مشددا على أن الفترة الأخيرة شهدت صراعات وصدامات على مختلف الأصعدة تنذر بفتنة ممنهجة، يسعى البعض لإثارتها؛ للتأثير على مسيرة العمل المستمرة في شتى المجالات، ومن ثم تتنحى "فيتو" - تماما - عن الدخول طرفا في هذه الصراعات من خلال قرارها بحظر نشر أي أخبار تعبر عن هذه الصراعات بشكل أو بآخر كونها لا تصب – على الإطلاق - في مصلحة الوطن.









وأكدت إدارة تحرير "فيتو" أن المرحلة القادمة تحتاج إلى سواعد المصريين كافة كل في مجاله، لنزع فتيل الأزمات المصطنعة ونبذ أي خلافات من أي نوع بغية الوقوف بقوة خلف القيادة السياسية لعبور المرحلة الحالية.